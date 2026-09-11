БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Любите книгу — пока она есть: Российская полиграфия оказалась в жесточайшем кризисе

Любите книгу — пока она есть: Российская полиграфия оказалась в жесточайшем кризисе

Не удивляйтесь, если завтра вся страна начнет читать китайские книги, потому что других не будет Игорь Землянский На фото: продавец книг (слева) беседует с покупателем в книжном магазине универмага ГУМ во время ежегодного Книжного фестиваля на Красной площади в Москве, посвященного дню рождения Александра Пушкина.

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