Любите книгу — пока она есть: Российская полиграфия оказалась в жесточайшем кризисе

Не удивляйтесь, если завтра вся страна начнет читать китайские книги, потому что других не будет Игорь Землянский На фото: продавец книг (слева) беседует с покупателем в книжном магазине универмага ГУМ во время ежегодного Книжного фестиваля на Красной площади в Москве, посвященного дню рождения Александра Пушкина.