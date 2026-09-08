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«Сразу в забой!»: общественницу Поплавскую шокировали известия о новой «ликвидации» скота в Сибири

«Сразу в забой!»: общественницу Поплавскую шокировали известия о новой «ликвидации» скота в Сибири

Телеканал "78" Если ранее федеральный скандал разгорелся вокруг Новосибирской области, то теперь ситуация рискует повториться в регионе восточнее, где местные фермеры уже начали собираться на «народные сходы».

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