В Хакасии инспекторы ДПС сопроводили в больницу маму с двумя детьми, чей автомобиль сломался в пути

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Хакасия старший лейтенант полиции Виталий Сорокин и лейтенант полиции Константин Конаниди, находясь на маршруте патрулирования, заметили на трассе Р-257 «Енисей» вблизи села Троицкого Боградского района стоявшую на обочине иномарку с открытым капотом, возле которой находилась женщина.
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