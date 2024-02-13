В Хакасии инспекторы ДПС сопроводили в больницу маму с двумя детьми, чей автомобиль сломался в пути

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Хакасия старший лейтенант полиции Виталий Сорокин и лейтенант полиции Константин Конаниди, находясь на маршруте патрулирования, заметили на трассе Р-257 «Енисей» вблизи села Троицкого Боградского района стоявшую на обочине иномарку с открытым капотом, возле которой находилась женщина.