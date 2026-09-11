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Царьград

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Пьяный ревнивец сломал iPhone 13 Pro Max за 43 тысячи и пойдёт под суд

Пьяный ревнивец сломал iPhone 13 Pro Max за 43 тысячи и пойдёт под суд

В Каргатском районе перед судом предстанет 25-летний местный житель. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о повреждении чужого имущества.

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