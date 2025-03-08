Мишустин освободил Бондаренко от должности замминистра энергетики России

Статс-секретарь - заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко покинула свой пост. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правовых актов.
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