Российской и австрийской оперной певице Анне Нетребко нужно запретить выступать на европейских сценах, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
На Украине требуют запретить Нетребко выступать в Европе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЛ
Нина Лубенкова
Оставьте в покое эту предательницу толстую кубанчиху!!! Могла бы жить и процветать в Росси, так нет ее манит гнилой запад!! Второй муж ее оставляет - думаете просто так!!
Ответить
17 час.
Стефания Новак
Она поддерживала нацистов и порвала с Россией. А с предателями так случается. Их просто предают. Вот и прошел бумеранг!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии