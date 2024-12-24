МИД КНР: Китай готов работать со странами Глобального Юга над урегулированием украинского кризиса

Пекин, 23 декабря /Синьхуа/ -- Китай будет работать с другими членами группы "Друзья мира" над урегулированием украинского кризиса, чтобы внести активный вклад в скорейшее достижение мира, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.