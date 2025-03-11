Историческое здание, где сейчас размещается прокуратура, планируют отреставрировать

Проект сохранения исторического здания высшего начального училища разработают до ноября этого года. Объект культурного наследия расположен в Тамбове на улице Мичуринской и в настоящее время принадлежит областной прокуратуре, которая и выступает заказчиком работ по подготовке пакета документов.
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