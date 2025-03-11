Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Конкин
    С одной стороны отмена, это бесконтрольная миграция, а с другой.., "полная голова" проблем!Регистрацию по ме...
  • Татьяна Рябинова
    Что за бред,  нам чтобы получить от государства 1 рубль, нужно кучу справок предоставить, А ей за отказ ребенка,  род...Жительница Расска...
  • наталья никифорова
    Сплошной Разгуляй. Идет самая настоящая война, гибнут люди -военные и гражданские, а нашим чиновникам только бы отдых...В Госдуме призвал...

Историческое здание, где сейчас размещается прокуратура, планируют отреставрировать

Историческое здание, где сейчас размещается прокуратура, планируют отреставрировать

Проект сохранения исторического здания высшего начального училища разработают до ноября этого года. Объект культурного наследия расположен в Тамбове на улице Мичуринской и в настоящее время принадлежит областной прокуратуре, которая и выступает заказчиком работ по подготовке пакета документов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх