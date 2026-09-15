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Новости Тамбова

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Тамбовские теннисисты завоевали пять медалей на домашнем турнире

Тамбовские теннисисты завоевали пять медалей на домашнем турнире

В девятый раз в Тамбове состоялись соревнования "Тамбовская ракетка - Будущее России". Два дня теннисисты до 12 и до 16 лет из почти 15 регионов России соревновались за награды.

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