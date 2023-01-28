Южный циклон принесёт в Крым дожди и снег

В Крыму из-за прохождения Южного циклона объявили штормовое предупреждение. Фото из архива КИАДо 30 января на полуострове ожидаются дожди, 29 и 30 января переходящие в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица.