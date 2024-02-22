Спортсмен Академии РМК встретился с президентом России

Спортсмен Академии единоборств РМК Халим Назрулоев встретился с президентом России Владимиром Путиным и его коллегами Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Милорадом Додиком, Шавкатрм Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном.
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