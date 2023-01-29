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Новичок «Крыльев» Гарре о Гвардиоле: «Пеп следит за мной, мы остаемся на связи. Он помог мне развиться как футболисту и личности»

Бенхамин Гарре рассказал о работе с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». «Мне очень повезло, что моя карьера так сложилась.

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