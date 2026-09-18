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Аргументы и Факты

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Более миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах

Более миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах

Более 1 млн избирателей проголосовали дистанционно на выборах разного уровня в 32 регионах России. По состоянию на 8:49 мск свой голос онлайн отдали 1 008 906 человек, следует из данных федерального портала дистанционного электронного голосования.

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