Самая аппетитная для любого записного интеллектуала новость намедни приехала: глава Следственного Комитета Бастрыкин, в крайне обтекаемых формах, предложил зафиксировать понятие «государственной идеологии в Конституции РФ».
Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России»
Комментарии
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Михалыч
Дьявол в деталях: статья 7 - это и есть ИДЕЯ, НО социальное государство - это власть капитала и подачки для большинства народа, а социалистическое - это управление многоукладным государством в интересах народа, где во главе угла не БАБКИ, а ТВОРЕЦ.
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8 час.
A
Antanas
Идеалогия проста Разделяй и властвуй.👍👍👍👍👍.
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6 час.
BV
Boris Voronin
России СРОЧНО НУЖНА ИДЕОЛОГИЯ!!! Россия - Великая ДЕРЖАВА, основной ценностью Державы являются ГРАЖДАНЕ страны!!! ЗАЩИТА Отечества, забота о интеллектуальном РАЗВИТИИ - бесплатное образование и поддержании здоровья Нации - бесплатная медицина, создание ВСЕХ условий для гармоничного развития общества и личности - вот ОСНОВА движения к процветанию!!!
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4 час.
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