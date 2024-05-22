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Русская весна

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Безопасность и антитеррор: Луганская Росгвардия на защите топливно-энергетического комплекса (ФОТО)

Безопасность и антитеррор: Луганская Росгвардия на защите топливно-энергетического комплекса (ФОТО)

Семинар-совещание под руководством заместителя начальника территориального Управления Росгвардии состоялось на базе Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики.

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