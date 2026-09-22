В Челябинской области при пожаре в доме на две семьи погибли два человека

При пожаре в двухквартирном доме в поселке Новый Кондуровский погибли мужчина и женщина, тела которых обнаружили сотрудники экстренных служб во время тушения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г В Челябинске выбр...
- Список оснований ...
- Госдума отклонила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым