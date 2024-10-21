Почему мат стал вытеснять нормальный русский язык

Наверное, вы уже заметили, что с запретом использования нецензурной брани в публичном пространстве, в частности, в СМИ, эта неприятная лексика расцвела пышным цветом и стала практически общеупотребительной? Нет, я не ханжа и не считаю, что бранные слова нужно совершенно изгнать из обихода.