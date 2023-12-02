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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матыцин о том, какое у хоккея место в спорте России: «Основополагающее. В команде один за всех, и все за одного. Эти принципы важны для страны. Гордимся победами на Олимпиадах, ЧМ»

«[Место хоккея в российском спорте], не побоюсь этого слова, основополагающее, прежде всего потому, что это командный вид спорта, а команда – это система.

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