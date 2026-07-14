Экс-супруга беглого банкира Татьяна Корсакова посетила Уимблдон

Модель и бывшая жена экс-главы "Банка Москвы" Андрея Бородина Татьяна Корсакова, которая недавно вышла на подиум на показе Stephane Rolland в Париже, была среди многочисленных звёздных гостей на Уимблдонском турнире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии