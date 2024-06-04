Картель уронил котировки нефти на 3%

Цены на нефть оказались на пути обновления мартовских минимумов. В понедельник стоимость барреля сократилась сразу на 3%, фактически, переведя апрельскую коррекцию на явное среднесрочное снижение котировок.
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