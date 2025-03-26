В ХМАО экс-депутата задержали в аэропорту Сургута. Инсайд

По подозрению в коррупции задержан экс-депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Виктор Федин. Он был директором муниципального комбината школьного питания и проходил свидетелем по уголовному делу вместе со своим бывшим коллегой Яном Ковалем, купившим на деньги КШП «Мерседес».