В ХМАО экс-депутата задержали в аэропорту Сургута. Инсайд

По подозрению в коррупции задержан экс-депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Виктор Федин. Он был директором муниципального комбината школьного питания и проходил свидетелем по уголовному делу вместе со своим бывшим коллегой Яном Ковалем, купившим на деньги КШП «Мерседес».
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