Не менее 12 человек погибли при обстреле Израилем жилых домов в Газе

Армия обороны Израиля атаковала жилой квартал Шейх-Радван на севере секторе Газа. В результате обстрела погибли 12 человек, более 20 человек получили ранения, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на службу гражданской обороны анклава.
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