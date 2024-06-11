Источник: Песьякову грозит дисквалификация за шутку про миллиарды от «Зенита»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, который в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защищал цвета «Ростова», может быть оштрафован на 1 млн рублей и дисквалифицирован за шутку про миллиарды, полученные от «Зенита».
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