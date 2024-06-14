Собянин назвал социальные объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы

Москвичи переезжают в квартиры с ремонтом в благоустроенные дома Как сообщил сегодня в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин, свыше пяти тысяч семей получили новые квартиры в рамках программы реновации на северо-востоке Москвы.