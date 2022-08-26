Я пашу, как вол, а жена думает, что я ей изменяю

Мы с женой Светланой живём вместе 12 лет. Детей у нас, к сожалению, нет. Света очень хотела усыновить ребёнка из детского дома, но я отказался.
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