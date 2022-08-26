Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    отсутствие мозга не дает вам понять простые истины)) поэтому придумывают какую то хрень.Замужние женщины ...
  • Владимир Соколов
    расскажите в чем эта эксплуатация))Замужние женщины ...
  • Владимир Соколов
    снова рекламируете безответственность и проституцию))Замужние женщины ...

Я пашу, как вол, а жена думает, что я ей изменяю

Я пашу, как вол, а жена думает, что я ей изменяю

Мы с женой Светланой живём вместе 12 лет. Детей у нас, к сожалению, нет. Света очень хотела усыновить ребёнка из детского дома, но я отказался.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх