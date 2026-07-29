Врач объяснила, почему может меняться восприятие вкуса. На восприятие вкуса влияет целый ряд факторов — от состояния здоровья до возрастных изменений, рассказала врач‑гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью NEWS.
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