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Почему меняется вкус еды: врач назвала главные причины — от болезней до возраста

Почему меняется вкус еды: врач назвала главные причины — от болезней до возраста

Врач объяснила, почему может меняться восприятие вкуса. На восприятие вкуса влияет целый ряд факторов — от состояния здоровья до возрастных изменений, рассказала врач‑гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью NEWS.

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