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Царьград

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Среднесибирское управление объявило "черное небо" в Красноярске

Среднесибирское управление объявило "черное небо" в Красноярске

Среднесибирское управление по гидрометеорологии объявило режим "черного неба" в Красноярском крае. С 3 по 4 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия в ряде областей, включая Красноярск и Железногорск.

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