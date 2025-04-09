«Кэпиталз» имеет всё, чтобы дойти до Кубка Стэнли»

Обмен уже в ноябре этого сезона, вернувший 35-летнего датского центрфорварда Ларса Эллера по прозвищу Тигр в «Вашингтон», где он вместе с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Ко выигрывал Кубок Стэнли чуть менее семи лет назад, довершил создание «Кэпиталз» в его нынешнем виде, с огромным запасом выигрывающих Восточную конференцию.