🚌 От Калиновки до Симферополя запустят новый автобус В рамках совещания глава администрация Симферопольского района Вячеслав Вайсбейн сообщил Главе Крыма Сергею Аксёнову, что уже в течение 10 дней на маршруте появится новый транспорт.