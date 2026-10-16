🚌 От Калиновки до Симферополя запустят новый автобус В рамках совещания глава администрация Симферопольского района Вячеслав Вайсбейн сообщил Главе Крыма Сергею Аксёнову, что уже в течение 10 дней на маршруте появится новый транспорт.
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