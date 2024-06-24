Шесть боевиков убиты, погибли более 15 полицейских и мирные жители: что известно о теракте в Дагестане

Шесть боевиков убиты, погибли более 15 полицейских и мирные жители: что известно о теракте в ДагестанеНакануне примерно в 19:30 в Дагестане вооружённые террористы атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте.
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