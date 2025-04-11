«Живет на таблетках»: экс-невестка Кадышевой раскрыла печальную правду о болезни артистки

Габриелла Мерман выступила с обвинениями в адрес сына звезды. Надежда Кадышева Belkin Alexey/news.ru/Global Look PressБывшая невестка Надежды Кадышевой дала скандальное интервью об отношениях с сыном артистки.
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