Разозлили его по полной. Кто заставил RM отомстить и написать об этом честный пост?

На днях RM из BTS написал короткий пост о мести, в котором заявил, что он не против этого. Наоборот, парень хотел сказать, что месть должна быть очень дерзкой и продуманной, но, в то же время, идти во благо, а не во вред.
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