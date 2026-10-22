Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/РИА НовостиВоспоминания президента Украины Владимира Зеленского о деде — участнике Великой Отечественной войны — совпало с обострением отношений Киева и Варшавы из-за нацистской политики Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В медучреждениях ...
- Генерал-майор Лип...
- ЮШ Осужденный на 10 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым