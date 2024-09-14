«Хм, не знаю…» Кравитц спросил Пиастри о дерзком обгоне Норриса в Монце

«Хм, не знаю…» Кравитц спросил Пиастри о дерзком обгоне Норриса в МонцеMcLarenПилот McLaren Оскар Пиастр в беседе с репортером Sky Sports F1 Тедом Кравитцем заявил, что перед гонкой в Монце он не получал каких-либо командных установок по борьбе с Ландо Норрисом.