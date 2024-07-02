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Калужские новости

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Директор строительной фирмы будут судить в Калужской области за мошенничество

Директор строительной фирмы будут судить в Калужской области за мошенничество

38-лентний директор строительной фирмы предстанет пред судом за мошенничество, в результате которого он присвоил себе более 300 тысяч рублей при выполнении работ в рамках национального проекта38-лентний директор строительной фирмы предстанет пред судом за мошенничество, в результате которого он присвоил себе более 300 тысяч рублей при выполнении работ в рамках национального проекта.

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