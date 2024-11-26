Экс-директор Ивановского департамента строительства отправлен под домашний арест

Бывшему директору департамента строительства и архитектуры Ивановской области Александру Батурину изменили меру пресеченияБывшему директору департамента строительства и архитектуры Ивановской области изменили меру пресечения.
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