Семь человек находятся в больнице после обстрела ВСУ Белгорода 16 сентября

Семь мирных жителей, пострадавших при обстреле боевиками ВСУ Белгорода 16 сентября, остаются в больнице на сегодняшний день, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 17 сентября в Telegram-канале.
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