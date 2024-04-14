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С хорошей миной: как роботизируются инженерные войска России

С хорошей миной: как роботизируются инженерные войска России

Роботизация становится магистральным направлением развития техники, применяемой саперами, — такой вывод можно сделать по итогам Дня инноваций инженерных войск, который прошел 12 апреля в Военно-инженерной академии имени Карбышева.

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