Эксперты рассказали, чем грозит таяние ледников на Полярном Урале

Ямальские и московские ученые оценили самочувствие ледников на Полярном Урале. Какую динамику заметили эксперты, где появились озера и почему у них такой цвет? Как открыли местные ледники, можно ли к ним пускать туристов, что произойдет, если «достопримечательности» растают, при чем тут цунами? Об этом в пресс-центре «Север-Пресса» рассказали представители Научного центра изучения Арктики и МГУ.