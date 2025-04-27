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Неслучайная встреча: 5 пар знаков зодиака, которые часто становятся кармическими партнерами друг друга

Неслучайная встреча: 5 пар знаков зодиака, которые часто становятся кармическими партнерами друг друга

Неслучайная встреча: 5 пар знаков зодиака, которые часто становятся кармическими партнерами друг друга Алёна Юрьева Кармические партнеры — это особые люди, с которыми нас связывает не только магнетическое притяжение, но и общая задача: завершение старых историй, обучение важным урокам, внутренняя трансформация.

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