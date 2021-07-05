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«Ковид-глобулин» смогут назначать беременным по жизненным показаниям

«Ковид-глобулин» смогут назначать беременным по жизненным показаниям

Препарат для лечения коронавируса «Ковид-глобулин» может использоваться заболевшими беременными по жизненным показаниям, об этом сообщается в методических рекомендациях Минздрава России по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19.

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