«Ковид-глобулин» смогут назначать беременным по жизненным показаниям

Препарат для лечения коронавируса «Ковид-глобулин» может использоваться заболевшими беременными по жизненным показаниям, об этом сообщается в методических рекомендациях Минздрава России по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19.
Препарат для лечения коронавируса «Ковид-глобулин» может использоваться заболевшими беременными по жизненным показаниям, об этом сообщается в методических рекомендациях Минздрава России по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19.
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