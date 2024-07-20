«Зениту» будет 100 лет, поэтому требл – первоочередная задача. Не вижу, кто мог бы составить им конкуренцию». Погребняк о петербуржцах

«Зениту» в этом году будет 100 лет, поэтому сделать требл будет первоочередной задачей для них. Конечно, предсказать это со стопроцентной гарантией мы не можем, но думаю, что именно «Зенит» является главным фаворитом на чемпионство в этом году.
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