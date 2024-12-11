Подарки солдатам собирают жители карельских сел и деревень

В Пряжинском районе неравнодушные люди готовят подарки к новогодним праздникам для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации В преддверии Нового года и Рождества во многих населенных пунктах Пряжинского района проводится благотворительная акция «Рождественский подарок солдату».