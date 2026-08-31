Мой Дом 21
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Мой Дом 21

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7 ошибок при строительстве бани с террасой, которые всплывают после первого сезона

7 ошибок при строительстве бани с террасой, которые всплывают после первого сезона

Когда я впервые задумалась о собственной бане, картинка в голове была как из журнала: аккуратная терраса, деревянный стол, самовар, тёплый свет по вечерам и ощущение полного покоя.

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