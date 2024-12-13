Маленькая республика на окраине Европы продолжает разрушать свою экономику и государственность. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за разразившегося в стране энергокризиса, начиная с 16 декабря.
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