Потенциальная гуманитарная катастрофа: в Молдавии введен режим ЧП из-за энергокризиса

Маленькая республика на окраине Европы продолжает разрушать свою экономику и государственность. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за разразившегося в стране энергокризиса, начиная с 16 декабря.