Неравнодушные соседи вытащили погорельца из окна полыхающей квартиры в Романовке

Во Всеволожском районе госпитализировали мужчину с отравлением угарным газом и ожогам дыхательных путей: он находился в полыхающей квартире до тех пор, пока неравнодушные соседи не вытащили его через окно.
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