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ФНС усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом

Количество запросов к налогоплательщикам, например уведомлений о явке в инспекцию, требований предоставить документальное подтверждение тех или иных зарубежных операций, выросло в разы; практически всех клиентов, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК), вызвали для дачи пояснений: ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды, пишут «Ведомости», ссылаясь на директора департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонида Печерникова.

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