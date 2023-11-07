Пять посетителей выставки-форума «Россия» выиграли путевки на Ямал

Победителей определили случайным образом среди 75 участников, прошедших квест-кроссворд. Путевка включает перелет по 13 направлениям с остановкой в Салехарде, проживание в одной из лучших гостиниц города - «Юрибей», а также участие в церемонии пересечения полярного круга.