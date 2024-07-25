Минобороны: Матрос под огнем ВСУ лично вынес с поля боя 20 раненых бойцов

Механик-водитель мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии матрос Дмитрий Тюрнин продемонстрировал героизм, спасая российских военнослужащих под интенсивным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины.
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