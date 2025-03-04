Айрат Гимадутдинов: «Экономика Татарстана развивается гармонично»

Фото: © «Татар-информ» Президент России Владимир Путин накануне провел рабочую встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой в том числе обсуждались социально-экономические показатели региона.
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